【新冠肺炎】宏利香港推虛擬會面遙距投保平台

陸續有保險公司宣布獲得保險業監管局審批，可使用保險科技沙盒試行透過視像會議向客戶銷售保險產品。宏利香港今（14日）亦宣布，推出專為代理人銷售而設的「虛擬會面」遙距投保平台，晉身市場上首批推出此服務的保險公司。

「非面對面」銷售模式

該平台適用於宏利所有香港個人保險產品，包括人壽保險（投資相連壽險計劃除外）、儲蓄及退休保障計劃、危疾及其他醫療保障產品。宏利表示，由明日（15日）開始，將會透過該保險科技方案提供予客戶，藉助遙距銷售技術， 讓客戶透過個人保險代理購買包括結構精密的長期保險方案在内的產品，將「非面對面」的銷售模式提升到更高層次。銷售過程毋須親身會面或現場簽名。

宏利又指，透過該保險科技方案，新舊客戶均可利用高度安全的視像通話技術，與宏利的代理人遙距會面並購買一系列多元化個人保險產品。方案已經由「保險科技沙盒」計劃通過保險業監管局的審批，該計劃讓獲授權保險公司可在商業運作上試行應用創新的保險科技方案。

戴明鈞表示，使用虛擬會面遙距銷售方案，以嶄新的保險科技方案克服短期內無法親身會面的限制。（胡學能攝）

虛擬會面平台可實時錄影

使用該虛擬會面遙距銷售方案的宏利客戶及代理人，可藉著加密網絡中的視像會議及熒幕分享技術，商談理財需要和產品優點。為保障各方利益，該平台可在客戶同意下進行實時錄影以便存檔，並以電子簽署技術確保電子簽名及文件分享安全進行。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，2019冠狀病毒病的疫情令大眾更注重健康、更關注保障需要，為保險產品帶來持續的強勁需求，保監局最近的便利措施及保險科技沙盒，正好提供良機，讓公司為客戶多行一步，以嶄新的保險科技方案克服短期內無法親身會面的限制，方案也有潛力成為親身會面以外的好選擇，適合希望享有快捷方便和更多選擇的客戶。