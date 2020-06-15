瑞幸咖啡賬目造假案　中國財政部結束現場檢查

中國監管層對瑞幸咖啡造假案的調查已基本結束，正等待更高層級的批覆。

據《第一財經》報道，目前中國監管機構對於瑞幸咖啡的調查，主要由財政部監督評價局牽頭負責。從接近監管層級的人士處獲悉，財政部對於瑞幸咖啡財務造假案的現場檢查部分已經結束，目前有關報吿正在等待更高層級的批覆。

瑞幸咖啡創立僅18個月即成功登陸美國資本市場。（Reuters）

另據接近瑞幸咖啡高層的消息人士透露，自5月15日收到納斯達克交易所的退市通知，美國證券交易委員會（SEC）方面接收了審計機構有關調查工作底稿，但SEC方面的調查進展目前並不明朗。

報道稱，3月中旬，瑞幸咖啡的年審會計師事務所安永安永華明會計師事務所，曾收走瑞幸管理層電腦，發現管理層財務舞弊確鑿證據，並向公司審計委員會報吿。隨後公司管理層成立特別調查委員會，任命Kirkland & Ellis（凱易國際律師事務所）為獨立外部顧問。凱易在著名的金融諮詢公司FTI Consulting的協助下展開調查。

隨後公司公佈的初步調查結果，只將舞弊責任溯及COO劉劍即止。而《第一財經》記者了解到，早在安永調查階段，即已有大量郵件往來表明，至少是CEO錢治亞這個層級的人員批准了諸項造假交易。

該報道指出，中國監管方面掌握的證據，已經將造假的責任人，追溯到瑞幸咖啡的大股東和實際控制人陸正耀。陸正耀極有可能面臨刑事追責。