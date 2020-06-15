英中貿易協會：不應放棄中國市場　屬脫歐後戰略之一

脫歐已讓英國經濟陷入衰退的邊緣，新型冠狀病毒肺炎疫情的蔓延讓英國經濟更加艱難，為此英中貿易協會認為，英國要與中國維護好關係。

英國於上周五（12日）正式表示不會延長2020年年底結束的脫歐過渡期，這令企業僅有幾個月的時間準備應對與歐盟更嚴格的貿易條件。

新冠肺炎之下的經濟重啟並不容易。圖為，在倫敦的人們戴着口罩預防病毒。（AP）

一個更加令人遺憾的數據是，根據英國國家統計局的數據，英國經濟從一月到三月縮水了2%。隨後，在第一個完整月的封鎖中，四月份又收縮了20.4%，這是有記錄以來最大的月度收縮。

英國政府開支監督機構預算責任辦公室（OBR）表示，2020年夏天失業率可能會翻倍，達到10%。該機構還估計，政府可能不得不借入逾3,000億英鎊，以支付危機的成本。

這意味著，英國經濟正面臨著脫歐和新冠肺炎的雙重壓力。

據《泰晤士報》周日（14日）報道，英中貿易協會正在聯繫位於富時100指數上的大公司齊向政府表明態度，英國政府需要維護好中英兩國關係。英中貿易協會的成員包括匯豐銀行、渣打銀行和葛蘭素史克等許多受益於兩國經貿關係的大公司。該組織在一份簡報中說，「英國脫歐後的第一個戰略舉措之一，為不應該是放棄一個擁有14億人口的國家和市場」。

英國《每日電訊報》網站於本月8日刊登題為《英國承受不起背棄中國》的文章指出，中國已經在英國經濟中發揮核心作用。中國是英國第三大出口市場，2019年英國對華售出了價值264億英鎊的商品，佔英國總出口的7%以上，是2012年對華出口水準的兩倍多。

文章稱，很多分析忽略了中國崛起帶給英國的好處：不僅英國消費者能夠買到更廉價的商品，英國公司開拓巨大的新市場，我們也有機會贏得14億人對英國的喜愛。當新冠肺炎大流行逐步消退、危機結束後，中國對全球的未來會比以往任何時候都重要。