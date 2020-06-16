第二波疫情真的來了？　全球市場又遭瘋狂拋售

6月15日，新冠肺炎疫情對市場的第二波衝擊似乎真的來了。全球市場，包括股市、原油、黃金和比特幣等資產被投資者一股腦、無差別地拋售。

《證券時報》周一（15日）報道，一時間，全球市場再度陷入風聲鶴唳之中。那麼，類似於三月份那樣的流動性危機是否會再度上演呢？分析人士認為，近期全球疫情反覆，不確性仍然存在，而管控的風險也在加大。在三月份美聯儲（Fed）實施超級量化寬鬆之後，全球貨幣政策寬鬆力度存在邊際收縮的跡象，這可能使得全球後續的流動性溢價難以再獲提升。

摩根士丹利繼續看多美股，但更多人持謹慎立場。（新華社）

分析人士認為，市場殺跌還是跟疫情再度惡化有關。範德比爾特大學醫學院教授威廉·沙夫納（William Schaffner）向媒體表示，第二輪冠狀病毒已經在美國掀起了序幕，人們需要保持謹慎，否則就有可能再次給衛生保健系統帶來衝擊。

隨著全國範圍內措施的放鬆，美國幾個州報吿了最近Covid-19病例激增，美國6月13日新增病例超過2.5萬例，刷新5月2日以來的最高水準。美國8個州過去三天的病例感染數均創疫情來最高紀錄。13日，阿肯色州、北卡羅來納州、德克薩斯州和猶他州的住院人數都創下了紀錄，南卡羅來納州的醫院床位佔用率已經達到69%至77%。

截至目前，美國的案件數量居世界之首，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，該病已感染了近210萬人，並有115,000多人死亡。而隨著美國抗議活動在各地蔓延，疫情還存在進一步擴散的可能。