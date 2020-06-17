黃奇帆：全球現五大趨勢　中美關係絕對不能掉以輕心

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆為中國廈門大學EMBA廣州校友會等院校做了一場題為《新冠疫情下國際經濟的趨勢與應對》的線上分享。黃奇帆表示，全球有五個趨勢不會變，中美關係決不能掉以輕心。

中國媒體《21世紀經濟報道》6月16日報道，黃奇帆認為，不論世界怎麼發展，世界有五大趨勢不會變。

「後疫情時代」中美關係的走向引發市場關注。（AFP）

第一，全球化的趨勢不會變。疫情後的十年、二十年，全球化的趨勢不會變。全球化是各國間的資源優化配置，各國間的關稅從原來的52%，到後來的32%、15%，2000年降到10%，現在已經降到5%。再過十來年，全球平均關稅率降到1%、2%都是可能的，這是一個潮流和趨勢。

過去幾十年一極獨大統領世界的全球化，可能會變成多極化平衡合作的全球化。也就是全球化趨勢不會變，但格局會從一極獨大變成多極化。

第二，世界的中心向亞洲移動的趨勢不變。四五十年前亞洲的GDP總量佔全世界的20%，2019年是36%。再過10年再漲4%，佔到40%是完全可能的，世界的重心往亞洲東移的趨勢不會變。

第三，新工業革命帶動經濟新增長的趨勢不會變。以大數據、人工智慧、數字化經濟為標誌的第四次工業革命，將帶動整個世界新的經濟增長，這個趨勢不會因疫情而中斷，而會繼續增長。

第四，中國改革開放的趨勢不會變。過去40年中國通過改革開放推動了經濟發展，今後的10年、20年、30年，中國改革開放的動力是不會變的。

中共中央出臺了《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，對今後的發展肯定會產生非常強大的改革紅利和發展動力。

第五，中國經濟發展潛力和發展勢頭不會變。人均3,000美元到1萬美元這個發展階段是最難的，因為有中等收入陷阱。中國現在的格局是人均剛過1萬美元，剛剛跨過這個陷阱。1萬美元到3萬美元、4萬美元是比較平坦的過程，5萬美元、6萬美元以後又會有增長的天花板。

未來二三十年，是中國人均GDP1萬到3萬美元的過程，這個發展勢頭不可阻擋，這個增量將使中國經濟有一個內循環，同時帶動世界各國的經濟共同發展。

同時，他認為，中國對中美關係決不能掉以輕心。

他指出，最近美國部分議員、政客甩鍋中國，提出撤資論、脫鈎論，而且有具體的行為：

第一，找出中概股的問題，要求它們退市；

第二，全方面從技術手段封鎖中國華為；

第三，將中國33家企業和機構列入黑名單；

第四，對做工程技術、科學物理、高科技背景的、已有簽證的中國學生進行留學限制；

第五，對中國在美國資產找理由進行罰款和凍結等。

他認為，中國絕對不能掉以輕心，要堅守基本的原則，同時，最重要是把自己的事做好，這樣中國才能立於不敗之地，才能真正地對付各種貿易戰。