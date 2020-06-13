中國經濟下行壓力仍存　英媒指出打破中美僵局的關鍵點

面對後新冠肺炎疫情時代經濟下行的壓力以及中美兩國目前陷入的僵局，中國國務院參事們6月11日給出的答案是：中國財政和貨幣政策仍有空間，但政策協調性應加強，而打破中美僵局的關鍵是恢復正常的溝通。

《路透》週五（12日）報道，在中國新聞辦公室舉行的吹風會上，學者身份的參事們並預期中國經濟會在第三季度強勁反彈，依據是中國龐大的內需市場以及「六保六穩」政策的加力，2.5萬億元人民幣的減稅降費政策效果會在下半年明顯體現，均是支撐中國經濟能夠恢復增長的動力。

新冠肺炎疫情在全球爆發蔓延，中美關係或已經降至冰點。（Reuters）

「過去兩年中美貿易戰責任不在中方，疫情的發生對落實中美兩國經貿第一階段協議有一定影響，第二階段貿易磋商肯定會涉及結構性問題。」曾擔任中國財政部副部長的朱光耀稱，中國將堅定不移地扞衛核心利益，同時中美兩國要溝通，重要的問題要保持溝通，在溝通方面要恢復常態。

朱光耀表示，協調推進世界貿易組織（WTO）有關的進程和合作，這對中美兩國非常重要，對世界也非常重要，更加重要的是中美兩國之間必須有溝通，必須有密切的政策磋商。

他認為，中美關係的重點是要溝通，要就重大問題保持及時的政策溝通，而且這種溝通的範圍要回歸常態，要符合中美兩國大國的地位，不僅是貿易問題，而是廣泛的各個領域的溝通都應該恢復。

「我們要在兩國元首戰略指引下，恢復各個層面的戰略高度，包括政治外交，包括經濟，也包括人文，同時在一些新的問題上，比如說網絡安全、氣候變化應對等等都要加強政策的溝通協調。在這中間我們可以發現中美有著廣泛的利益，包括人民幣國際化的問題。」朱光耀稱。

他指出，在這次疫情中，大家可以看到美元在避險情況下的反應，美國與14個國家建立貨幣互換機制，同時也對美國債券臨時收回有基本的安排，在這個方面中美兩國都要加強溝通，要通過溝通來增進理解，增進互信，保持中美關係能夠沿著一個協調合作穩定的方向發展。