瑞士洛桑全球競爭力排名　香港急跌至第5位　新加坡續排首位

本港於全球競爭力排名下跌。據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布《2020年全球競爭力報告》，香港由去年的第2位，下跌至第5位，被丹麥，瑞士和荷蘭取代；新加坡則連續第二年保持全球最具競爭力經濟體地位。

瑞士洛桑管理學院（IMD）指出，香港「政府效率」及「營商效率」維持全球排名第1及第2。（盧詡銘攝）

排名根據4大因素釐定，包括經濟、政府效率、營商效率及基建。香港於「經濟」方面排名急跌，由去年第10位跌至今年第28位；「政府效率」及「營商效率」維持全球排名第1及第2，「基建」則由22升至14位。

香港於「經濟」方面排名急跌，由去年第10位跌至今年第28位。（IMD報告）

報告指，本港經濟表現下滑、政治動盪加劇、社會凝聚力減弱及中國經濟的影響下，令排名受挫。不過是次評分未有牽涉過去幾個月所發生的事情，包括「新冠肺炎」疫情及國安法立法事件。

新加坡繼續排名第1位，主要因為其強勁的經濟表現，源自健全的國際貿易和投資、就業及勞動力市場措施。

IMD公布《2020年全球競爭力報告》，香港由去年的第2位，下跌至第5位。（IMD報告）

中經排名降至20位

亞太區中，台灣排名第11，僅低於新加坡及本港；受去年中國經濟增長放緩至6.1%，創29年來新低，令其經濟表現由去年第2位降至今年的第7位；整體排名則由去年14位降至20位。

美國方面，由於經濟增長放緩及更嚴格的移民規定，排名亦由去年的第三名，滑落至今年的第10名。報告來自63個國家、5,866名行政人員的調查，分析各地區的經濟表現、政府效率、營商效率及基礎建設等四大指標。