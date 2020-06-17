友邦香港詹振聲：沙盒遙距投保為銷售帶額外便利　冀增聘6千人

新冠肺炎疫情下，保險業面對面銷售業務備受打擊，業界變陣自救。保險業監管局早前實施臨時便利措施，容許業界可經非親身方式銷售特定產品，及後更批出保險公司可用保險科技沙盒試行透過視像會議向客戶銷售保險產品，友邦香港亦獲保監局批准，7月將推出「友邦遙距投保」，成為首批推出沙盒遙距投保服務的保險公司之一。

沙盒遙距投保下月先試行兩三個月

友邦香港及澳門營業總經理詹振聲表示，沙盒遙距投保方案是為銷售過程中有「多一個便利」，是一項長遠的方案，可涉及較複雜、需要向客深入講解的產品，方案有標準化的流程，相信經此途徑投保需時要半小時以上。

詹振聲表示，若新冠肺炎疫情平穩，而客人喜歡面對面銷售，沙盒途徑使用量未必很高，然而若疫情反覆，沙盒途徑會是一個切實方案協助投保過程。現階段要做好對財務策劃顧問隊伍的培訓，會分批讓他們受訓，7月先試行兩、三個月，希望過程讓客戶及監管機構有較大信心。

詹振聲表示，今年至今招聘財務策劃顧問進度理想。（黃寶瑩攝）

招聘進度理想 本季及第三季是高峰期

詹振聲表示，公司今年冀增聘6,000名財務策劃顧問，較去年目標多1,000人，今年上半年招聘進度理想，而每年的招聘黃金期亦只是剛剛開始，周期性原因下，料第二、三季乃招聘高峰期，近兩個月招聘數字比去年同期有可觀增長，目前市場環境、經濟狀況，使更多人考慮從事保險行業，因保險行業有很多長遠發展空間。

保監局最近公布首季香港保險業臨時統計數字，詹振聲表示，疫情下邊境關閉，內地到港客戶減少，令首季整體新生意下跌。由於去年4月起，有可扣稅保障產品例如自願醫保、延期年金計劃供應市場，財務策劃顧問團隊此段期間較容易向市民介紹這些計劃，故今年3月份整體本地業務表現不錯。公司在今年首季，於有效保單數目、新造保單數目、財務策劃顧問團隊新造保單保費等多個指標，在業內市場份額都是第一。

今年首季新造保單市場份額第一

他提到，今年3、4月網上數碼銷售雖佔整體銷售「未是一個很好的比例」，但一直上升，認為疫情是科技運用的催化劑。