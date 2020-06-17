【港版國安法】盛智文：令香港變得更好　料不影響一國兩制

全國人大早前通過訂立「港版國安法」，蘭桂坊集團及永利澳門（1128）主席盛智文出席論壇時表示，社會運動持續近一年，令市民在外出時感到憂慮，這亦重挫香港經濟；加上《基本法》第23條似乎難以本地立法，促使中央出手訂立「港版國安法」，彌補現有法例的不足。

澳門早已完成23條立法，盛智文認為在此法例通過後，當地人民仍然如常生活，故相信法例若在本港實施，情況亦將如此。他續道雖然香港實施普通法制度，有別於內地實施的大陸法（歐陸法），但兩者總有相似之處。他又強調每個國家都有國安法，估計此法例不會影響到一國兩制，並可令香港變得更好。「若果你沒打算犯法，根本不用擔憂！」

盛智文說現時香港社會撕裂嚴重，港府應聆聽各界意見，與各界攜手合作。（資料圖片）

建議港府協助青年就業

美國早前預告將取消香港獨立關稅地位，盛智文覺得美國並不是真心為香港人好，只是為了對抗中國；而香港是國際金融中心，中國目前需要以香港作為橋樑，把中國與世界接軌，因此，中國推行立法並非想不利香港發展。

對於近期不少港人考慮移民，盛智文坦言市民有移民自由，但每個地方都有不同的問題，即使移民至台灣或泰國，在當地營商也不容易。他認為現時香港最大的問題是樓價過高，年輕人對未來失去希望，建議港府可推出措施令樓價下跌，以及協助青年就業。