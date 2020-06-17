立法會選舉｜參選人若反對國安法　曾國衞指難信服是否效忠特區

立法會選舉九月舉行，政制及內地事務局局長曾國衞日前接受傳媒訪問，指若參選人完全否定或反對國安法立法，令人質疑是否維護《基本法》及效忠香港特區；表明當選後否決《財政預算案》等方式抗爭會否觸及DQ紅線，若參選人存心癱瘓立法會及特區運作，難以令人信服該人是效忠香港特區。 曾國衞今天（17日）被追問有關言論，指維護國安無從質疑、人人有責和天經地義，參選人若根本上、原則上反對國安法，令人質疑有關人士候選人效忠《基本法》和特區，不過該人士提名是否有效，需由選舉主任因應實際情況諮詢法律意見後作出。

曾國衞指維護國安是天經地義，根本上、原則上反對國安法，令人質疑有關人士候選人效忠《基本法》和特區，圖為民主黨於5月22日舉行反對「港版國安法」遊行，到中聯辦外遊行示威。（蔡正邦攝）

選管會明天（18日）公布立法會選舉指引，據了解選管會傾向不設關愛隊，曾國衞指出，局方已向選管會表達有關關愛投票安排的意見，至於選管會是否容納意見，則由選管會自行決定，強調他並非向選管會施壓，只是如實反映。

曾國衞表示，去年區議會選舉後，社會有不同聲音和意見，認為需為長者、孕婦、殘疾人士提供關愛投票安排，局方應該照顧有需要人士是社會共同價值，相信這是市民的共同睇法。

民主黨主席胡志偉不同意設關愛隊，認為現行法例已賦權選舉主任靈活處理票站人手安排，加上各個票站有其獨特情況，若落實關愛隊安排只是「本來無一物，惹來好多塵埃」。