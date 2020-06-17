大和賴志文﹕若走資不多於1.2萬億元　聯繫匯率制度可守

人大上月下旬公布有關港版國安法草案後，港元兌美元曾轉弱，市場人士亦關注港元與美元之間的關係是否可以延續。為穩定市場人士情緒，政府財金官員已多番聲言，是有能力維持聯繫匯率制度。大和資本首席經濟師賴志文於報告內指出，以金管局擁有4,420億美元外匯儲備，及與人民銀行之間的貨幣互換安排，足以支持金管局在有需要時捍衛聯繫匯率。

他又指出金管局擁有1.2萬億元流動性作為緩衝，只要流出香港的資本不多於1.2萬億元，相信聯匯﹑港元流動性及利率上的壓力均屬可控。而這1.2萬億元，等於目前香港銀行體系結餘，加上未償還外匯基金票據及債券總額。

人大公布有關港版國安法萃案後，港元兌美元曾轉弱。（資料圖片）

事實上近期港元多次觸及7.75強方兌換保證，金管局連番向市場注資，至本周五（19日）本港銀行體系總結餘增加至1,265.37億元

賴志文在報告內進一步指出，一旦走資超出1.2萬億元，相信金管局亦會在任何情況下捍衛港元，可是屆時本港利率將會急升。若同時出現美國制裁﹑信心下滑﹑利率抽升及債務違約等問題，情況將會變得更壞。

不認為美國有措施影響聯繫匯率

至於美國或撤銷對香港的特殊地位，大和認為美國不可能採取任何措施以影響聯繫匯率，惟美國政府及國會正制定新的制裁措施，對港元資金流入或聯繫匯率有間接但明顯的影響，亦涉及更廣泛貨幣戰及金融戰範疇。

此外大和亦指出，香港的公司﹑銀行及金融機構亦有面對美國制裁措施的風險，因為相關機構亦需要使用美元。若有關機構不遵守有關措施，或引致其他不同形式制裁，將有深遠影響。