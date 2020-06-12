金管局﹕有需要可向人行換入美元　稱安排屬單向不存將美元送內地

近期港元走勢再次成為市場人士關注對象，既與人大早前宣布有關港區國安法草案後，港元明顯轉阻，以及一直看淡中港前景的對沖基金基金Kyle Bass，擬籌組基金以買入看淡港元期權方式，押注未來18個月港元與美元脫鈎。那麼港聯繫匯率制度是否可以維持下去？金管局在其Facebook專頁上，用「有能力﹑有資源﹑有信心」9個字，來明言有信心可以守住聯繫制度；又指出與人民銀行的港元與美元互換安排，讓金管局有需要時可利用港元向人行換入美元，強調有關安排屬單向安排，並不存在金管局將港元送到內地問題。

每次社會出現動盪時，市場人士自然關注港元走勢，希望從中可以了解到是否有資金由香港流出，特別是近期新加坡外幣存款在4月明顯增加，更令市場關注。金管局引述新加坡金管局的說法，指出當地新增外幣存款是來自世界各地，並非主要來自香港。

至於有關港元遭狙擊之說。金管局明言炒家難再次使用97至98亞洲金融風暴期間的雙邊操控策略，因為香港的貨幣基礎已較20多年前增加多倍。

稱首4個月香港存款增0.8%

對於近期Kyle Bass再次聲言要看淡港元前景，並預料聯繫匯率將會脫鈎。金管局則指出，對方不時會「吸引球」，可是相看看其基金規模及往績，便可知一二。

金管局亦對市場上，香港出現走資的傳聞作出澄清，指出在今年首4個月，存款增加了0.8%，初步數據亦顯示，5月存款數字仍保持平穩。同時指出新冠肺炎疫情引發的動盪下，港元持續處於強勢，由今年4月至今，已10多次觸及港方兌換保證，流入超過480億元等值資金，未有發現資金流走情況。

擁4400億美元外匯儲備捍衛聯匯

金管局明言有能力及資源以捍衛聯繫匯率制度，因為目前擁有4,400億美元外匯儲備，為貨幣基礎2倍。同時本港銀行體系資本充裕，資本充足率為20%，較國際要求的8%高，流動覆蓋率為160%，亦比國際要求的100%為高，不良債款比率為0.6%，較英﹑美﹑新加坡為低。

金管局亦指出，與人行訂立的貨幣互換安排有優化措施，有需要時可以從人行換入美元，又指出有關屬單向，不存在將手上美元送入內地的問題。