中國國常會再提降準　穩經濟合理讓利1.5萬億人幣

6月17日中國國務院常務會議召開，部署引導金融機構進一步向企業合理讓利助力穩住經濟基本盤，要求加快降費政策落地見效為市場主體減負。

推動金融系統讓利

中國國務院常務會議指出，根據政府工作報吿要求：一是抓住合理讓利這個關鍵，保市場主體，穩住經濟基本盤。進一步通過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款、實施中小微企業貸款延期還本付息、支持發放小微企業無擔保信用貸款、減少銀行收費等一系列政策，推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元人民幣。

中小企業現金流不足會阻礙企業的發展。（中新社）

二是綜合運用降準、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕，加大力度解決融資難，緩解企業資金壓力，全年人民幣貸款新增和社會融資新增規模均超過上年。

三是遵循市場規律，完善資金直達企業的政策工具和相關機制。

四是增強金融服務中小微企業能力和動力。合理補充中小銀行資本金。加大不良貸款核銷處置力度。嚴禁發放貸款時附加不合理條件。

為市場主體減負

中國國務院常務會議要求，下一步要保就業保民生保市場主體。一是已定的降費措施要說到做到，落實到位。二是堅決制止不合規收費。三是深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境。