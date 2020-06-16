北京疫情反彈是否會抑制經濟復甦？　國家統計局這樣回應

北京新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，讓正在開始復甦的中國經濟重新面臨壓力。

6月15日下午，北京市舉行第118場新冠肺炎防疫發佈會，北京市委組織部部務委員徐穎介紹社區防控措施。其介紹，近期北京市已進入非常時期，全市社區防控工作迅速進入戰時狀態，全市120個社區（村），近10萬名社區工作者投入抗擊疫情戰場。

鑑於北京的現狀，外界對中國經濟的復甦前景表示擔憂。

對此，6月15日，中國國家統計局新聞發言人付淩暉，就2020年5月份國民經濟運行情況回答媒體關注的問題時表示，近期中國國內部分地區疫情形勢有所變化，對經濟的影響尚有不確定性。第二季中國經濟恢復既存在有利因素，也面臨困難挑戰，經濟增長能否轉正還要看6月份經濟恢復情況如何。

2020年6月14日，在北京新發地批發市場附近的人們到達體育館進行核酸檢測。（AP）

此前，據《網易財經》報道，中國國務院參事室金融中心研究員左小蕾做客《長盛時間》時指出，目前情況下，縱向比較覺得中國經濟是在下滑，但如果在全球範圍橫向比較，說中國經濟是全世界最好也不過分。她表示，非常重要的是中國對於形勢判斷做了充分分析，做了最壞的打算，但用各種政策和能採取的各種方式來爭取最好的結果。

中國央視新聞客戶端的評論指出，目前中國已啟動大規模「新基建」計劃，中國政府再次強調加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，為供應鏈重構提供宏觀政策支援。這無疑為全球產業鏈升級提供了動力，增強了中國市場的吸引力。

評論強調，隨著中國復工復產不斷推進、宏觀政策效應繼續顯現以及新動能持續壯大，中國經濟持續復甦的有利條件不斷增多，經濟發展前景向好。但同時也要看到，中國經濟正面臨著結構性、體制性、週期性問題相互交織帶來的困難和挑戰，加上新冠肺炎疫情衝擊，全球產業鏈和供應鏈面臨較高風險、保護主義思潮上升等，中國經濟運行仍面臨較大壓力，仍需付出更大努力，在恢復自身經濟發展的同時，助力世界經濟走出低谷。