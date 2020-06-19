美聯料全年樓價升5% 　各國放水資金泛濫支持樓市

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，雖然上半年樓市眾多利淡因素，但最新美聯樓價指數已累升8周，全年已由跌轉升，暫升0.24%。

布少明又指，今年上半年（截至6月17日止，下同）二手成交「價量齊升」，均超越去年下半年。一手方面，上半年新盤銷售僅5,895伙，按年下跌16.9%；成交額則跌至650億。

美聯物業董事張子存指，疫情下發展商銷售貨尾為主，貨尾佔新盤銷售由去年39%增至最新49%。另外，美聯統計今年底有約1萬伙SSD鬆綁盤出現，主要是2017年5月至12月登場的全新盤。但參考2014年登場新盤，當年售出約1.1萬伙，鬆綁後於2017年只有300多宗成交，佔鬆綁貨約3%，反映鬆綁貨對市場影響壓力少。

美聯預期，今年底潛在新盤供應涉逾2.1萬伙，相信下半年新盤市場可「反攻」，預計下半年新盤銷售達1.1萬伙，較上半年增六成，全年樓價維持預測上升5%。

對於國安法，布少明認為國安法對樓市影響不大，政治事件影響樓市輕微，心理壓力較多。他認為，雖然經濟差，失業率上升，但仍有不少利好因素，包括維持低息環境、資金充裕、剛需強勁，以及供應短缺等，又認為各國放水令資金泛濫，對樓市有支持，故樓市出現「平衡時空」。