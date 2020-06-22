拼多多創始人黃崢身家已超馬雲　成中國第二大富豪

黃崢這位中國電商領域後起之秀，最新身家已經超越了馬雲，成中國第二大富豪。

《中國基金報》北京時間6月21日報道，福布斯實時富豪排行榜顯示，截至6月21日16時，拼多多創始人黃崢的身家已經達到了454億美元，已經超越前中國首富馬雲。據福布斯實時富豪排行榜，中國首富目前為騰訊創始人馬化騰，其身家為515億美元，比黃崢多61億美元。

在截至2020年3月31日的前12個月內，拼多多的年度活躍買家數達6.28億。（視覺中國）

公開資訊顯示，黃崢旗下的拼多多成立於2015年9月，目前市值已超過1,000億美元。2018年7月26日，拼多多正式登陸美國資本市場，發行價19美元，市值達到240億美元。

據拼多多2020年4月下旬發佈的年報，截至2020年3月31日，黃崢持有拼多多20.74億普通股，持股比例43.3%，擁有88.4%的投票權。

該報道稱，2020年4月初以來，短短不到三個月的時間內，拼多多的股價已經上漲了143%。6月16日，拼多多一度大漲超7.5%，盤中總市值突破千億美元。此後，在中國電商「618」促銷活動的刺激下，拼多多平臺訂單量大漲，6月19日，拼多多繼續上漲6.26%，市值達到1,048.88億美元。