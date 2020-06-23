謝瑞麟：疫情期間獲業主減租2成　保就業計劃帶來幫助

謝瑞麟（0417）主席及行政總裁謝邱安儀出席全年業績發佈會時指透露，集團繼續與業主商討豁免租金或減租。在疫情期間，續租時普遍獲業主減租2成左右。

集團續稱，當店舖租約期滿，就會審慎考慮，當中包括考慮該地區是否需要分店，及能否爭取合理租金。如果能做到支出平衡，市道復甦後可望賺錢便會考慮續租。但管理層強調，只要租金不合理、「傾唔掂數」就不會續租。

隨著疫情有緩和跡象，業主願減租的幅度，明顯較2至3月﹑疫情嚴重時為低，而6月份租金仍在等待業主回覆，但暫時見不到有加租的趨勢。

集團坦言有申請政府保就業計劃，將會因應3月的員工人數獲取資助，亦會將資金將用作支付工資。公司又指出，保就業計劃某程度上可幫助集團。但要協助零售商渡過今次的難關，應在工資及租金兩方面幫助業界。

6月份電商平台銷售表現比同期高40%

受到疫情的影響，被問到集團在「淘寶618」的節日優惠銷售的表現時，管理層指，集團整個6月份電商平台的銷售表現比去年同期高出40%。惟現時電商平台的生意佔整體業務都是較少，未能可以彌補疫情時造成的虧損。公司亦期望日後可加大在電商平台上的發展。

集團相信業務需要一段較長的時間才可以恢復，因金價高企，婚宴等大型活動停擺，訪港旅客減少而影響珠寶金飾需求。