【國泰注資】國泰已申請「保就業」計劃　料涉款7億元避裁2.8萬人

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重打擊航空業，國泰航空今年首四個月虧蝕45億元，並於本周二（9日）宣布390億元資本重組方案，由港府首次直接注資至私人企業。 國泰今日（12日）於員工內部通訊公布，就政府早前推出的「保就業」計劃，公司經慎重考慮後已於今日提交申請。《香港01》就事件向國泰查詢，獲回覆承認已遞交計劃申請。

為減輕僱主受疫情打擊業務的負擔，政府推出800億元「保就業」計劃，以向合資格僱主提供工資補貼以保留其僱員，且僱主須承諾不會裁員。計劃於上月25日接受申請，並於周日（14日）截止。補貼資助每名僱員一半薪金，上限9000元。而補貼將分開兩階段，首期補貼將補助僱主支付2020年6月至8月的僱員工資；而次階段則將於9月發放。

國泰航空集團今日確認，經審慎考慮已就政府「保就業」計劃提交申請。翻查國泰2019年年報，當中提及截至去年12月31日，國泰航空連同其附屬公司在全球僱用逾3.42萬名員工，當中香港僱用員工約2.82萬人。故以每名僱員獲9000元津貼為上限、由今年6月至8月計算，料國泰最多獲7.61億元。

國泰資產重組，政府向國泰注資救亡。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

同時國泰今日公布5月客、貨運量數據，稱受肺炎疫情影響，月內因應需求疲弱而大幅削減97%運力。而國泰航空及國泰港龍5月份合共載客18,473人次，按年下跌99.4%，收入乘客千米數按年減少99.1%。乘客運載率下跌53.3個百分點至29.6%，以可用座位千米數計算的運力則下跌97.5%。