中國官員：美元資產存不確定性 應加快推進人民幣國際化

人民幣國際化已經取得了很大的成績，但是中國官員認為還應該加快推進的步伐。

綜合媒體北京時間6月23日報導，中國證監會副主席方星海出席“2020財新夏季峰會”時強調，人民幣國際化是應對今後外部金融壓力時，需要提前謀劃、繞不過去的課題。自2009年7月跨境貿易人民幣結算在上海率先推出作為起點，迄今已經走過了11個年頭。方星海認為，人民幣國際化取得了不少成績，比如人民幣在國際支付貨幣市場已經排名第五位元，在國際外匯交易市場排名第七位元。2016年10月人民幣成功加入了SDR貨幣籃子；2015年10月，人民幣跨境支付系統在上海上線。

但他強調，儘管取得了不少成績，但是總體來看，人民幣國際化還只開了一個頭，今後十年應該加快推進人民幣國際化。

方星海給出了三點理由。第一，中國政府、居民在境外持有巨量資產，而且大部分都是美元資產。在美聯儲（Fed）當前的貨幣政策導向下，美元資產的價值面臨很大的不確定性。

對於有人擔憂人民國際化是因中國要“自成一體”，方星海給予否認，“恰恰相反，中國的發展戰略向來是融合發展、互利發展。如果說我們人民幣國際化能夠取得更大進展的話，我們抵禦這種金融被人家脫鉤的能力就會大大增強，反過來會促進我們堅定地走遵循融合發展的道路”。

方星海稱，認同人民幣國際化“水到渠成”戰略，揠苗助長是不行的。但在新形勢下，特別是新的國際競爭格局下，應該把水到渠成和未雨綢繆更好地結合起來。