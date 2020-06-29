李克強︰中國外貿環境嚴峻　核心還是要穩就業

中國國務院總理李克強6月28日主持召開穩外貿工作座談會稱，近幾個月外貿有所回穩，下一步外貿環境依然嚴峻複雜，對此必須有充分估計和準備；要按照保就業保民生保市場主體的要求，落實各項助企紓困政策，在積極擴大內需的同時，研究出台穩外貿的新措施。

據中國政府網報道，李克強在講話中強調，尤其要加大支持力度保住中小微企業和勞動密集型企業，並助力大型骨幹外貿企業破解難題，更好支撐就業穩定。

中國政府發文鼓勵出口產品轉內銷，應對外需疲軟。（視覺中國）

他在座談會上指出，要完善出口退稅方式，加快退稅進度。引導金融機構加強信貸、信保、擔保等融資支持，紓解外貿企業流動性困難。繼續挖掘通關便利化改革潛力，統籌做好疫情防控和穩外貿穩外資工作，暢通國際貨運通道，加快發展跨境電商、網上交易等外貿新業態新模式，鼓勵引導多元投入建設海外倉，培育新的外貿增長點。

李克強強調，推出更多擴大開放的舉措，推動多領域多層次國際合作，在不斷深化製造業開放的同時，擴大服務業特別是高端服務業開放，進一步優化營商環境，完善吸引外商投資的政策，努力保持產業鏈供應鏈穩定。

為幫助外貿企業紓困、穩住外貿外資基本盤，中國國務院日前發文明確，支持出口產品進入國內市場，簡化產品認證、企業辦稅程式；鼓勵各類金融機構對出口產品轉內銷提供金融支援，結合實際開展內銷保險項下的保單融資業務，加大流動性資金貸款等經營周轉類信貸支持。

儘管有防疫物資等支撐，外需疲弱的影響仍然在中國5月外貿數據中體現，出口由升轉降，降幅小於預期，進口則繼續受量價雙重打擊刷新逾四年最低，世界範圍的抗疫仍未接近尾聲，意味著短期外貿前景仍不樂觀。