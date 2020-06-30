中國基金規模超英法　躍居全球第五

2020年以來，中國國內基金持續吸金，也推動中國基金規模在全球市場中的排名大幅躍升。

據中國媒體「華爾街見聞」6月29日報道，由歐洲基金與資產管理協會（EFAMA）與美國投資公司協會（ICI）統計的數據顯示，在全球基金資產總額中，中國基金所佔的市場份額在一季度末已上升至4.1%，一舉超越法國、英國、日本以及澳洲，成為全球第五。

相比之下，2019年底中國基金規模還排名第十，市場份額為3.2%，低於法國的3.7%，以及英國的3.3%。

上述數據統計的是在監管機構登記的開放式基金，包括貨幣市場基金。目前美國依然佔據絕對主導地位，市場份額為47.9%。排名第二的盧森堡份額為8.8%，第三是愛爾蘭的5.8%，第四是德國的4.6%。

EFAMA高級研究總監Bernard Delbecque表示，中國排名的大幅躍升，主要是因為貨幣市場基金在其中佔據超過一半的份額，而這類基金在3月全球市場都遭到猛烈拋售時獲得強勁資金流入。

中國基金市場規模落後英美

Delbecque稱，未來中國的排名如何變動，將取決於股市表現，以及中國投資者是否會持續投資於貨幣市場基金。

如果把上述開放式基金、委託投資以及其他資管產品算在一起，中國的規模則僅次於美國與英國，排在全球第三。而在德勤旗下的資產管理行業策略諮詢公司Casey Quirk看來，在這個口徑上2021年中國就會超過英國。

另外，據摩根士丹利（Morgan Stanley）以及Oliver Wyman預計，到2023年，中國資管規模有望從現在的5.3萬億美元增長到9萬億美元。