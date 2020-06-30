5月零售業銷售貨值跌32.8%遜預期　超市貨品逆市揚7%

肺炎疫情緩和，零售數據連跌16個月。據政府最新統計，5月的零售業總銷貨值的臨時估計為268億元，按年跌32.8%，較4月的36.1%已見收窄，惟仍差過市場預期，零售總銷貨量的則按年挫33.9%。首5個月合計的總銷貨值的臨時估計按年跌34.8%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，5月百貨公司貨品的銷貨價值按年跌37.8%；食品、酒類飲品及煙草跌17%；其他未分類消費品跌22.5%；服裝跌35.6%；電器及其他未分類耐用消費品跌5.1%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌69.7%；藥物及化妝品跌62%；汽車及汽車零件跌17.1%；燃料跌5.%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌39.7%；書報、文具及禮品跌39.3%；中藥跌35.4%；以及眼鏡店跌36.3%。

逆市上升的類別繼續是超級市場貨品，按年上升7.3%；傢具及固定裝置亦升6.5%。

政府發言人表示，由於訪港旅遊業依然停頓，以及就業和收入狀況欠佳，五月份零售銷售按年繼續大幅下跌。然而，本地疫情趨穩，政府放寬社交距離措施，五月份零售銷售的跌幅較四月份進一步收窄。在勞工市場情況嚴峻及旅遊限制持續下，零售業的經營環境依然困難。