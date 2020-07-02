屈臣氏集團簽署《全球減塑承諾》　擬2030年前全面淘汰PVC

屈臣氏集團成為首個簽署《全球減塑承諾》(New Plastic Economy Global Commitment)的保健及美容零售商，集團承諾提升旗下自家品牌產品包裝的環保要求，避免過度包裝及減少聚氯乙烯（PVC）使用量，除去不必要的塑膠包裝，並目標於2030年前全面淘汰PVC；鼓勵使用可回收或循環再用的產品包裝；若有足夠再生塑膠供應，集團將在2025年前，塑膠產品包裝最少使用20%再生物料。

PVC為產量僅次於PE的第二大泛用塑膠，市面不少塑膠包裝及膠樽飲品中的塑料標籤均有使用，不過，這款塑膠在燃燒時會產生不易被分解、對環境具有持久性污染力的化學物質──二噁英。

2024年前冀設400部「智能膠樽回收機」

由2015起，屈臣氏集團開始採用100% rPET物料製造可回收膠樽，而屈臣氏蒸餾水在去年4月推出智能膠樽回收機，顧客若回收使用過的飲品膠樽，除可獲取《分分有禮．滴滴賞》之「環保分」外，更可賺取相應之AlipayHK現金儲值額回贈。現時全港共有24部智能膠樽回收機，集團計劃在2024年之前設置多達400部「智能膠樽回收機」，預期10年後，回收的膠樽可為品牌提供足夠的rPET原材料。

屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，顧客對可持續發展的議題日益關注，集團有責任為生態環境帶來更多正面的改變，創造一個可持續發展的環境，並為顧客提供更多可持續產品的選擇。