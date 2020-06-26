屈臣氏口罩Level 3 WatsMask最新消息　易賞錢會員6.27優先預訂

屈臣氏自家品牌WatsMask升級至ASTM Level 3規格，本計劃於今日（26日）開售，惟開賣前更新安排，指為方便上班一族，改以訂貨形式購讓易賞錢會員優先預購，分別於周六（27日）和周日（28日）在百佳和屈臣氏登記，每人限購一盒，先到先得，名額共80000個。

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屈臣氏昨日（25日）在facebook專頁公布最新發售安排，指收到很多意見，決定於周末發售口罩，以便上班一族購買，供易賞錢會員優先以訂貨形式預購，會員價為109.9元30片，是次共發售80000盒。帖文又預告，WatsMask ASTM Level 2口罩將會陸續返貨，7月中通知有關安排。

是次預售的WatsMask通過ASTM F2100 Level 3測試，達到最高標準，增強擋水性能，有效阻擋不高於160mmHg液體阻力的液體穿透，亦是香港首間獲得香港品質保證局「醫用防護口罩產品認證」及「ISO 13485 醫療器械質量管理體系認證」的口罩生產商。

WatsMask Level 3口罩發售安排：

屈臣氏訂購

日期：28-6-2020(星期日)

地點：香港全線屈臣氏門市

名額：40,000盒

百佳訂購

日期：27-6-2020(星期六)

地點：香港全線百佳門市

名額：40,000盒

屈臣氏自家品牌WatsMask WeCare Level2口罩5月29日開賣。（屈臣氏圖片）