6月財新中國服務業PMI升至58.4　逾十年以來最高

《財新》公佈的6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得58.4，較5月上升3.4個百分點，為2010年5月以來最高，連續兩個月處於擴張區間。

此前公佈的6月財新中國製造業PMI提高0.5個百分點至51.2。兩大行業PMI雙雙回升，帶動6月財新中國綜合PMI提升1.2個百分點至55.7，錄得2010年12月以來的最高值。

這一走勢與中國國家統計局PMI一致。國家統計局公佈的6月服務業商務活動指數錄得53.4，上升1.1個百分點；綜合PMI回升0.8個百分點至54.2。

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情防控措施放寬，6月服務業新訂單指數錄得2010年9月以來的最高值，連續兩個月處於擴張區間；新出口訂單指數小幅回升，自2月以來重回擴張區間。在內外需改善推動下，製造業新訂單指數錄得2月以來的首次增長。綜合看，新訂單總量繼續上升，為2011年2月以來最高，綜合新出口訂單總量降幅收窄。

6月服務業企業繼續壓縮用工，服務業就業指數在收縮區間下降，企業普遍表示，疫情繼續影響用工，部分企業稱有員工自願離職。6月製造業就業指數也在收縮區間內小幅回落。綜合來看，兩大行業企業繼續減少用工，且降幅擴大。