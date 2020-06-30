中行：中國市場開始恢復　全年經濟增長料約2.5％

中國銀行研究院發布三季度中國經濟金融展望報告指出，隨着中國二季度疫情防控取得成果，市場開始復工復產和復商復市，經濟開始全面恢復，預計二季度GDP增長2.8％左右。雖然下半年仍然有很多不明朗因素，但預計經濟將持續恢復和轉好，三季度增長約5.2％，全年約增長2.5％。

報告指出，新冠肺炎疫情嚴重衝擊中國短期經濟，預計恢復的過程亦比較緩慢，相信至少需要三到四個季度。

因此，未來中國要加快發展內部“雙循環”相互促進發展的新格局，更大程度發揮內循環的作用，加快實現內外兩個循環的“雙輪驅動”。

料全年通脹升幅2.5%

通脹方面，未來的豬肉價格將進入下行通道，並且CPI翹尾因素明顯減弱，預計下半年CPI增長幅度仍將繼續收窄，三季度增長約1.5％，全年上漲約2.5％左右。

PPI降幅進一步擴大的可能性不大，有望低位企穩。預計三季度約下降3％，全年約下降2.5％。

未來消費將繼續保持溫和恢復，反彈幅度或不及預期。（新華社）

料下半年出口依然受壓

由於海外疫情仍持續蔓延，無法估計全球疫情持續時間和影響深度，中行預計，中國防疫物資出口將繼續保持較快增長，對出口形成一定支撐。

報告指，三季度出口增長1.5％左右，全年出口較去年約減少1%。相信是因為逆全球化、保護主義抬頭對全球貿易和投資活動造成一定壓力。而中美摩擦增加亦有機會影響中國出口。

雖然，中國的上下游產業鏈已開始復工復產，工業生產保持較快速度恢復，但因為疫情的不確性等因素仍然不斷令到需求端恢復進度減慢，工業生產的修復空間將進一步減少。預計工業增加值增速三季度約5％，全年約2.3％。

預計三季度消費增長增長約3％，每年消費增長約0.5％。未來消費將繼續保持溫和恢復，反彈幅度或不及預期。

投資方面，在基建投資帶動下，投資增速將繼續加快，三大投資呈“基建投資高，房地產投資穩，製造業投資低”的特徵。下半年基建投資有望出現兩個數增長，成為拉動投資增長的引擎，房地產開發投資將繼續恢復。

但製造業投資所面臨的內外需求萎縮，中小企業生存困難。由於中美貿易摩擦將持續，在未來亦難以有效改善，預計將繼續低位徘徊。預計三季度整體投資約增長5.5％，全年約增長5％。

中行料中國第三季三季度出口增長1.5％左右。（資料圖片）

降準仍是政策選項

中行認為，下半年貨幣政策更加重視實體經濟，降準仍將是政策選項，不過近期高層表態，意味下半年貨幣政策難以大幅寬鬆，降準次數將減少上半年。

鑑於近期資金套利現象有所增加，以及國務院常務會議表述來看，政府更多的是希望銀行讓利而不是下調存款基準利率等方式以降低企業融資成本，預計短期內調降存款基準利率的可能下降。

報告認為，未來需繼續創新直達實體經濟的貨幣政策，重點支持中小企業，可考慮建立特別融資便利支持特定企業，增加特別再貸款，擴大合格抵押品範圍等工具。

財政方面，要加快下達剩餘地方專項債務額度，盡快形成實物工作量，並發揮財政資金的槓桿作用，撬動更多資金，更好地發揮基建投資對經濟恢復的助推作用。

報告指，下半年人民幣兌美元匯率將在雙向波動中保持穩定，雙向波動幅度預計較大，一方面中國經濟恢復速度領先，對人民幣匯率保持穩定提供支撐，另一方面，替代中美利差有望預期維持高位，大幅提升人民幣資產對境外投資者的吸引力。

但中美經貿摩擦仍是最大的不確定性，若摩擦進一步升級，將增加人民幣貶值壓力。另外若美國現任總統能夠成功連任，則美元會出現強勢上升，從而導致其他國家貨幣相對弱勢。