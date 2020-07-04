銀保監：扶貧小額信貸還款期限可延至明年3月底

中國銀保監、財政部、人民銀行、國務院扶貧辦聯合發布《關於進一步完善扶貧小額信貸有關政策的通知》，對扶貧提出六項舉措，包括有增加信貸支援對象、續貸、延遲還款期等，並強調繼續全面脫貧工作，要「攻堅目標」。

第一、進一步堅持扶貧小額信貸政策，明確在脫貧攻堅期內（今年12月底前），簽訂扶貧小額信貸合同，在合同期限內各項政策保持不變。

第二、進一步擴大扶貧小額信貸支援對象，將返貧監測物件中具備產業發展條件和有勞動能力的邊緣人口，納入扶貧小額信貸支援範圍內。

第三、進一步延長貧困戶扶貧小額信貸還款期限，對於今年1月後到期、又因新冠肺炎疫情影響，出現還款困難的貧困戶，在延長還款期限最長不超過6個月的基礎上，將還款期限進一步延長至明年3月底。

第四、進一步滿足扶貧小額信貸需求，堅持以鄉鎮為單位不斷完善扶貧小額信貸主責任銀行機制，實行名單制管理，對符合條件的貧困戶要應貸盡貸。

明確做好風險補償啟動條件及流程

第五、進一步做好扶貧小額信貸風險防控工作，持續完善風險補償機制，明確風險補償啟動條件及流程。

第六、進一步加強扶貧小額信貸工作組織領導，加強統籌及協調各級銀行保險監管部門、財政部門、人民銀行分支機構和扶貧部門。

銀保監表示，下一步將會同有關部門認真抓好《通知》的貫徹落實工作，充分發揮扶貧小額信貸作用，努力克服疫情影響，切實鞏固脫貧攻堅成果，為如期全面完成脫貧攻堅目標任務提供有力支撐。