富達：強積金市場今年上半年整體回報-1.94%　歐股基金類表現最差

富達強積金表示，香港強積金市場於2020年上半年錄得-1.94%的整體回報。香港債券基金類別及「預設投資」內的65歲後基金回報相對最理想，錄得3.33%的平均回報，而歐洲股票基金類別的平均回報為-12.5%，是當中表現最遜色的強積金類別。

富達國際香港業務總監陸劍平表示，今年上半年疫情衝擊各地經濟，對投資者情緒有一定影響，有些強積金成員因而轉換投資組合，然而，整體投資組合轉換情況與過去其他短期市場波動時期相若。

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，全球各地經濟受疫情影響衝擊後，各地政府紛紛推出大規模救市措施，近日就重啟經濟活動帶動短期市場氣氛，富達對全球股票市場普遍持樂觀態度，然而中期而言，仍需留意疫情發展，政治因素亦會隨美國大選臨近產生變化。至於美國信用債券納入聯儲局可購買資產類別，信用利差收窄，帶來吸引的投資機會。

簡又指，亞太區經濟關聯全球製造業周期，會受惠於各地尤其是中國內地的活動重啟；商品價格上漲以及美元弱勢均有利亞洲股票市場。他提到日本現時的經濟衰退情況受封城措施影響令需求下降所致，在目前通縮環境下，對於部分現金充裕的日本企業而言，會否加快資本開支值得投資者注意。

中國內地方面，簡指，雖然資金持續流入有利股票市場，投資者亦不要忽視中美摩擦升溫的影響。