Tesla股價水漲船高　交易員：股價升幅越大　下跌空間越大

雖然特斯拉形成的產業鏈效應已經與蘋果產業鏈效應接近，但是分析普遍認為特斯拉股價虛高，存在大量泡沫。

據《新浪財經》報道，特斯拉超越日本知名汽車製造商豐田成為全球市值最高的汽車公司。市場人士預計特斯拉在7月還會繼續瘋狂飆升。

此次股價飛漲得益於特斯拉公佈的二季度交付數據令人驚喜。數據顯示，特斯拉二季度交付量為9.065萬輛車，季度按月增長2.5%。與此同時，特斯拉股價走高也帶動中國A股產業鏈大漲。7月7日，寧德時代、璞泰來、新宙邦、天齊鋰業等多家特斯拉供應商「喜提」漲停，港股雅迪控股盤中一度漲超30%，港股贛鋒鋰業（1772）曾升近20%。

特斯拉上海超級工廠內生產場景。（Reuters）

許多券商表示特斯拉有望成為下一個「蘋果」，特斯拉形成的產業鏈效應有望比肩當年的蘋果產業鏈。然而，在電動車的諸多利好因素下，不同的聲音也同樣響亮。一位美國大型資管公司的高管對新浪財經表示，在未來很長一段時間內，石油價格會非常便宜，這從根本上決定了電動車無法替代汽油車。

一位元美股交易員表示，哪怕特斯拉代表了電動車的未來，目前的估值也並不合理，每年僅交付十幾萬台車的特斯拉市值超過銷售千萬台車的豐田，說明估值嚴重虛高；目前特斯拉股價升幅日益瘋狂，就代表未來下跌的空間越大，熬得住的淡倉收益會越高。

據《FX168財經網》消息，根據金融分析公司S3 Partners的數據，特斯拉的做淡倉規模正繼續增長，最近達到199.5億美元的水準，使該股有望成為有史以來第一隻空倉突破200億美元的股票。一直以來，唱淡特斯拉的聲音也不絕於耳。市場分析師Mark Hulbert表示，特斯拉股票根本是一個越吹越大的泡沫。

6月23日，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Adam Jonas在研報中表示，特斯拉股價被嚴重高估，未來面臨大幅回調的風險。其原因在於，太多投資者將特斯拉視為一家高增長的科技公司，卻忽視經營一家汽車公司的困難與風險。