太陽城CEO周焯華強烈讉責造謠　澄清集團心繫祖國

據《濠博新聞》報道，近日網上社交平台忽然流傳多條對太陽城集團（1383）負面消息，部份指出該集團資助香港暴亂分子的謠言，當中更有指集團支持「港獨」,又煽動客戶到太陽城提款等。

就近日網絡上流傳着關於太陽城集團的傳聞，行政總裁兼董事周焯華拍片澄清，批評有關謠言「極度荒謬」，並指自己是澳門人，強調太陽城集團紮根澳門，心繫祖國，絕對沒有資助香港暴亂分子，危害國家。對於造謠者及散播者，予以強烈譴責！

第二，對於有傳內執法機關掌握太陽城貴賓會的客戶資料，周焯華澄清，從未收到海外或內地要求集團提供任何客戶資料。太陽城作為一家在澳門註冊的機構，受澳門個人資料保護法所規範，並不能任意披露客戶資料。

傳言中有指太陽城集團的手機應用程式被入侵或洩漏客戶資料，周焯華指，其手機APP伺服器設於澳門，系統亦不會儲存任何客戶資料，強調集團從未披露及洩漏客戶資訊。

第三，周焯華稱，集團財務狀況於十多年間非常穩健，其貴賓會帳房最新現金流約186億港，銀行存款約165億元，過去14年來的撥備為105.8億元，絕對有能力有足夠的資金覆蓋所有壞帳及存碼。

周焯華指，太陽城是一間守法經營的公司，並沒有派駐任何同事於內地進行推廣或任何博彩業務，亦從無參與任何地下資金轉移的業務。他強調集團的員工、資金、業務，都局限於澳門以內，以及其他可合法經營貴賓會業務的國家內。他指，對於一些造謠或者發放一些負面消息危害澳門經濟的人，予以強烈譴責，籲各界勿再轉發失實消息。