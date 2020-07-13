瑞銀：疫情改變富裕投資者的生活方式　千禧一代自感影響最大

瑞銀財富管理今日（13日）發布最新的《瑞銀投資者觀察》調查顯示，全球各地75%的富裕投資者認為疫情將永遠改變人們生活。同時在疫情期間內，83%的投資者均希望從財務顧問身上獲得較平日更多的理財指引。

調查訪問了來自全球15個市場的逾3,750名投資者，顯示受訪者計劃調整疫情過後的生活方式。結果近7成受訪者在日後會減少旅遊和前往辦公室工作，一半受訪者有意搬到更鄰近家人的地方。46%的受訪者或會捨棄城市而搬往人口較少的地區，88%的受訪者表示保持身體健康是他們的首要關注。

另外，67%的投資者亦表示，疫情影響了他們對自己財富的看法，有56%的受訪者擔心自己的儲蓄不足以應付另一次疫情，有58%的受訪者擔心需要延遲退休，才能彌補是次疫情的財務損失。有60%的受訪者擔心若自己不幸患病，會成為家庭的經濟負累。 傳承方面，超過一半的投資者擔心，他們可留下的遺產會因疫情而被迫減少

千禧投資者最擔心需要延遲退休以彌補是次疫情的財務損失

千禧投資者自感疫情對自身財務影響最大

調查又指，25至39歲的千禧一代的投資者認為疫情對他們造成最嚴重的財務影響。而他們亦比年長一代更加擔心自已的財政。共73%千禧一代的投資者感到自己的財務狀況被疫情影響，74%認為疫情扭轉了他們對個人財富的看法。

當中，他們亦是最擔心需要延遲退休以彌補是次疫情的財務損失，他們亦是各年齡層中最擔心儲蓄不足及在當前環境中失去工作的一群。亦希望讓自己的金錢對社會造成正面影響。大約3分1的千禧一代因疫情增加了對家人和朋友的財政支援，而69%及60%的千禧一代分別對可持續投資及慈善事業感興趣。

然而，他們亦最深切體會到自己的財富可發揮良性作用。在受訪的千禧一代當中約3分1的人已向親友提供了更多的財務支援。另外有69%的千禧一代投資者對可持續投資產生興趣，60%的人則因為疫情而參與慈善活動。

疫情對拉丁美洲及美國投資者影響最深

調查又發現，拉丁美洲及美國的投資者認為世界會在疫情後永遠改變。拉丁美洲投資者無論是財政狀況還是生活方式是最受疫情影響。他們亦傾向認為認為市場波動代表更多投資機會。84%的拉丁美洲投資者將波幅視為機遇，全球平均值則為79%。

而82%的美國投資者感到過去的生活方式已經一去不返，高於全球平均值的75%。然而，僅22%的受訪者表示疫情對他們造成重大影響，比率低於全球平均值的25%。

但疫情並未對瑞士投資者造成太大衝擊。僅56%的人表示他們的生活方式發生了永久性改變，而全球平均數字則達75%。有 68%的人表示相關恐懼將持續，而全球平均數字則為81%。只有11%的人表示自己的財務狀況受到重大打擊。