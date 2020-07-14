中國6月進出口數據上揚　對美國進出口下降6.6%

中國海關總署發佈數據顯示，中國從4月份起出口連續3個月實現正增長，6月份進出口按年增長5.1%。

今年第2季，中國外貿進出口7.67萬億元（人民幣‧下同），按年下降0.2%，降幅較一季度收窄6.3個百分點。從月度看，自4月份起出口連續3個月實現正增長，6月份進出口按年增長5.1%，其中出口增長4.3%，進口增長6.2%。

數據顯示，東盟成為中國第一大貿易夥伴。上半年，對東盟進出口2.09萬億元，增長5.6%，佔中國外貿總值的14.7%；對歐盟進出口1.99萬億元，下降1.8%；對美國進出口1.64萬億元，下降6.6%。

海關總署公佈數據顯示，「宅經濟」產品出口增長較快，上半年「宅經濟」消費提升帶動筆記本電腦、手機出口分別增長9.1%、0.2%。同期，中國機電產品出口4.52萬億元，下降2.3%，佔出口總值的58.6%。

海關總署發佈數據，民營企業進出口逆勢增長，在外貿穩增長中的作用更加突出。上半年，作為外貿第一大經營主體的民營企業進出口6.42萬億元，增長4.9%，佔中國外貿總值的45.1%，比去年同期提升3.5個百分點。其中，出口4.14萬億元，增長3.2%，佔出口總值的53.7%；進口2.28萬億元，增長8.1%，佔進口總值的34.9%。同期，外商投資企業進出口5.55萬億元，佔39%。國有企業進出口2.22萬億元，佔比15.6%。

據海關總署最新數據，上半年中國包括口罩在內的紡織品出口增長了32.4%，醫藥材及藥品、醫療儀器及器械出口分別增長了23.6%和46.4%。