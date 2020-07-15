財經加零一．足本重溫｜冀推措施撐科研　林健鋒：政府要扚起心肝

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時直播。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（15日）嘉賓，繼續是行政會議成員、商界立法會議員林健鋒。

林健鋒在節目中表示，近年不少內地科研人才為美國公司工作，現時是好機會吸納這批人才，若果部分人回流至香港工作，將可幫助香港科研及工業發展。

籲港府向回流科研專才提供食宿

林健鋒又稱，很多內地人擔心到港工作時會遭港人排斥，政府應盡量降低他們的憂慮。另外，港府可以向這些專才提供食宿及工作環境，並改變政策發展方針，令這批人才在香港有發展空間，並可以安居樂業。

被問到香港投資科研項目是否太過保守，他認為「投資10個新項目，有1個成功都好開心，唔存在話要每一個都中」，但港府擔當重要角色，把金融、工業、科研、學術界串連在一起，讓科研產品可以市場化。

提到「再工業化」，他批評政府不能夠得個「港」字，只建立不同的「港」，現時要「扚起心肝」，推出長遠政策配合。

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