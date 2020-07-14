財經加零一．足本重溫｜美制裁影響經商　林健鋒：呢兩年一定辛苦

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時直播。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（14日）嘉賓為行政會議成員、商界立法會議員林健鋒。

本港疑爆第三波疫情，政府昨（13日）宣布加強防疫措施。問到疫情擴散是否政府「漏招」，行政會議成員、商界立法會議員林健鋒在節目中表示，政府需要在抗疫和經濟上平衡，目前最重要是處理新一波疫情，同心抗疫，又指港人有投訴的習慣，但投訴解決不到問題，倒不如提供抗疫新招給政府，相信只要齊心，香港定會成功。

指美制裁損人不利已 暫未見有撤資

提到美國針對「港版國安法」提出制裁影措施，或影響營商環境，林健鋒指，制裁損人不利已，而且暫未見有撤資情況，自國安法實施後，「反而係多咗人投資。」但貿易戰加上疫情拖累下，他表示，「只可以用三個字形容香港廠家：慘！慘！慘！」

至於行會應否改組，林健鋒就表示，「特首都講過，如果要切換官員，呢個係佢嘅權力。任何改變我覺得都係冇問題，只要幫到香港，我相信大家都應該支持。」

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