銀保監：研調差異化監管財險公司　7月底截止

內地媒體引述業界消息報道指，銀保監財險部下發《關於開展財產保險公司差異化監管書面調研的通知》，對象為各銀保監局、財險公司、中國保險行業協會和中國保險學會。

有關通知的目標是加強財險公司差異化監管政策研究，亦針對不同類型公司提出不同監管要求，引導財險公司探索專業化、精細化發展道路，推動財險業高質量發展。

報道指，要求各單位對財險公司差異化監管提出意見建議，截止期為７月底。當中包括加強對財險發展存在問題的分析研究，根據財險公司差異化監管調研提綱，圍繞但不限於公司治理、分支機構設立、高層人員管理、產品、精算、市場行為（車險、非車險、農險及再保）等方面。

是次調研提綱包括目前財險公司發展的問題及原因；實行差異化監管的必要性；如何將公司分類便於實行不同監管，如按規模、傳統/互聯網、中/外資、綜合/單一險種等；不同監管實踐和經驗；不同監管具體措施的意見建議等。

去年財險保費共1.3萬億 增長10.72%

數據顯示，去年財險公司保費收入按年增長10.72%，合計1.3萬億元（人民幣‧下同）。其中，車險業務保費收入增速4.52%，約8,188億元。而非車險業務中的保證保險、健康險、責任保險、農業保險的保費收入分別為844億、840億元、753億元和672億元，增速分別為30.8%、47.68%、27.51%和17.43%。