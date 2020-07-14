【新冠肺炎】叙福樓黃傑龍﹕周三下午5時起推外賣自攜餐盒優惠

從周三（15日）開始，食肆不能提供堂食，只能提供外賣。有食肆即時變招，提供外賣優惠，並且鼓勵客戶自攜餐盒，提倡環保。

叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍於個人Facebook上指出，香港歷史上沒有出現過全香港食肆都停止堂食供應，相信外賣需求會激增，好多朋友都擔心製造大量塑膠垃圾。同時亦少少擔心如果出現大量人群排隊等外賣，「實在係有啲風險同埋太辛苦。所以我今日同團隊共識到一個全新嘅外賣體驗方式，將會在明天（15日）開始全線38間分店嘗試推行。

他指出從明天開始每天下午5時，開始全新的外賣自取體驗，所有到訪客人將會與平時一樣「撳飛」，然後會安排客人進入餐廳一人一枱安坐點選食品並等候外賣，善用店內空間增加社交距離。當然所有客人都會需要經過探熱，並且必須全程帶口罩。

同時亦會提供額外折扣鼓勵客人自攜餐盒到店，每個品牌折扣方式均不同，由一個小菜減一元到全單予10%折扣均會包括在內。自攜餐盒方法非常簡單，就如同日常堂食一樣，亦一樣會以堂食的餐具送上枱面，客人可慢慢將所有食物放入自攜餐盒裏邊，之後再離開，簡單方便又環保，亦無需在門口排隊。

在每日下午5至6時，會讓孕婦、老人家、殘障人士優先點餐，當然其他客人都歡迎。

若客戶繼續選擇各大平台送餐 ，或者選擇於公司網上外賣自取平台先訂餐後自取，會繼續使用正常的一次性外賣盒，大部份食品同套餐均會提供折扣，只是不及自攜餐盒般多「著數」及環保。