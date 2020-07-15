世銀及國基會預測﹕2024年世界經濟前5名　亞洲國家佔4席

新冠肺炎疫情在亞洲的一些國家得到了有效控制，因此多數分析認為，亞洲部分國家的經濟是未來世界經濟的「亮點」。

綜合媒體7月15日報道，根據世界銀行和國際貨幣基金組織的數據，預計到2024年，按國內生產總值規模計算，亞洲國家將在世界經濟體前五名中佔據四位，而歐洲經濟強國的排名則會下降。

自上世紀90年代以來，中國經濟一直大幅增長，而印度和印尼最近進入了全球最大經濟體的前10名，預計到2024年將升至第3和第5名。老牌經濟體日本預計將在2024年保持第4位，而俄羅斯將升至第6位。

中國是有效控制住疫情的國家之一，經濟活動正在有序恢復。圖為2020年5月11日，疫情後重新開放的上海迪士尼主題公園。（AP）

據世界經濟論壇稱，印尼、菲律賓和馬來西亞預計將在未來幾年大幅增加勞動力，從而推動平均可支配收入的增長。

此外，據美國消費者新聞與商業頻道網站（CNBC）7月7日報道，瑞銀集團（UBS Group AG）經濟學家愛德華·蒂瑟（Edward Tisser）表示：「越南在新冠肺炎疫情的衝擊下遭受了一些痛苦，但就經濟前景而言，它有望成為亞洲地區最大的亮點之一。」

但聯合國糧食及農業組織（FAO）表示，亞洲經濟的快速增長也帶來了一系列問題，如城鄉收入差距、環境污染以及社會治理方面面臨新挑戰。

《第一財經》報道稱，在「亞洲和中國經濟展望，新冠疫情下的經濟復甦」研討會上，清華大學國家金融研究院院長、IMF原副總裁朱民表示，亞洲大部分經濟體較早較好地控制和管理了疫情，以後雖然或多或少還有一些餘波，但總體規模、確診率、死亡率都維持在低位。這一是由於政府的政策到位且迅速。再則是因為民眾公眾衛生意識較強，比較理解和配合。

朱民因此認為，當此之時，亞洲可以把握時機成立一個以亞洲為中心的區域性的、更擴大、更包容的產業鏈。這將推動亞洲在疫後變得愈發重要，有機會慢慢成為世界經濟和金融乃至世界政治的引領力量。