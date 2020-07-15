中芯國際明日科創板上市　股價觸頂後倒跌5%

中芯國際（0981）公布，將於明日（16日）正式在上交所科創板上市，股票代碼（上海﹕688981）。

中芯指，保薦機構跟投股份鎖定期24個月，其他戰略投資者為12個月，網下限售股鎖定期6個月。發行後，公司A股無限售流通股為10.4億股，佔發行後已發行股份總數的14.58%，如行使超額配售選擇權後，佔比為14.08%，由於上市初期流通股數量較少，存在流動性不足風險。

需持續投入巨額資金

公司提醒，公司市盈率高於同業水平，本次發行價格27.46元人民幣一股，對應去年度市盈率為113.12倍。

中芯表示，集成電路晶圓代工行業屬於資本密集型行業。為持續追趕世界先進工藝，不斷升級現有工藝技術平台以保持市場競爭優勢，並保證充足的產能以滿足訂單生產需求，提高核心競爭力，公司需要持續進行巨額的資金投入。

國信：市值可達6,500億人幣

國信證券指出，中芯國際上科創板後，對標科創板的華潤微電（半導體代工廠）PB為5倍。該行指，未來新建的2座工廠貢獻淨利潤10億美元，即約70億元人民幣，以A股半導體公司平均市盈率93倍計算，未來市值可達6,500億元人民幣。

中芯國際今早股價曾高見44.8元歷史高位，其後倒跌5%，低見39.4元，市值約2,270億元，成交額近30億元。