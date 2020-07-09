深圳企業量產存儲晶片破壟斷　高盛預測中芯國際5nm時間表

美國打壓中國科技，讓後者每一個與晶片有關的動態都備受關注。深圳一家企業近期研製出一款從元器件到製造均是國產的內存條，就引起外界的注意。

據深圳新聞網7月9日報道稱，深圳高端存儲晶片測試企業——嘉合勁威電子科技公司正在大規模量產一種叫光威弈Pro系列的內存條。該內存條從元器件到製造，均是純國產。報道強調，光威弈Pro系列的出現，既打破他國技術壟斷，又有利於上下游企業實現核心技術國產化。

中國本土企業積極開發與晶片有關的產品。（VCG）

根據深圳新聞網的說法，上述系列產品從晶片製造、封裝，到模組測試、製造，全鏈條都實現國產自主化。對於為何要推出純國產內存條，嘉合勁威電子科技公司常務副總經理張喆說，一方面是有民族情懷，一方面是響應國家號召，解決「卡脖子」難題。

報道稱，在之前的存儲顆粒領域，幾乎一直被他國廠商壟斷。雖然有些SSD固態硬盤開始宣傳國產化，但主要集中在主控固件的自主化，顆粒部分一直沒能做到國產顆粒大量零售。

該公司目前生產的內存條和固態硬盤主要用於日常的個人計算機（PC）以及服務器行業，已與曙光、同方、北京計算機所等產品完成適配。根據廠商的驗證，兩款產品達到國際先進水平，可替代他國進口產品。

除深圳這家新興企業外，中國晶片製造巨頭中芯國際的動態更值得關注。美國金融投資企業高盛近期發佈報吿，稱2024年中芯國際將會推出5nm工藝，並已將中芯國際的目標股價從23元上調至42元，給予「確信買入」評級。

中芯國際是中國晶片製造巨頭，如今非常受重視。（視覺中國）

高盛還認為，台積電在2018年已經率先量產7nm工藝，2020年將會量產5nm工藝，而中芯國際依舊會比台積電落後4年左右的時間，不過，能做到這一點非常不容易。

中芯國際當下並未提到他們的5nm路線圖，而在2019年底量產了14nm工藝，並為科技巨頭華為代工麒麟710A處理器，今年他們的主要目標則是提升14nm的產能。官方已經表示，在5月底14nm產能已經達到6,000晶圓/月。目前中芯國際全球市場佔有率僅為4.4%，而台積電接近50%。