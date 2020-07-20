渣打投資3.1億元成立大灣區中心　至2023年底員工達1600人

渣打宣布在廣州天河區設立渣打銀行大灣區中心，預料整個項目投資額為4,000萬美元（約3.1億元），中心從本季起陸續投入運作，預料在2023年底員工數目達1,600人以上。

渣打銀行大灣區中心將座落於廣州中軸線新地標項目廣州環貿中心，是渣打在粵港澳大灣區發展的重要戰略項目，將用作支援區內個人及企業銀行業營運，推動創新金融方案開發及應用，並加強渣打在大灣區內的跨境銀行服務。

渣打集團行政總裁溫拓思指出，新設立的大灣區中心展現該行能集結一帶一路﹑人民幣國際化﹑財富管理等領域的優勢及業務專長，成區內個人及企業客戶提供簡易流暢的跨境銀行服務。

渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正指出，早前有關當局發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，及跨境理財通的框架內容，將加強區內金融市場互聯互通及開放創新，深化內地與港澳金融合作，令該行對大灣區的金融及經濟前景充滿信心。隨著大灣匿相關政策進一步落實，廣東省各城市與港澳以至全球各地人流﹑物流﹑及資金流將持續加強，形成區域國際金融樞紐及金融生態圈。

洪丕正又指出，今次投資正顯示該行看好大灣區經濟持續增長及發展，亦體現渣打服務客戶的長遠承諾。