【新冠肺炎】渣打調查：55%港中小企決策者料需6至12個月才可復蘇

新冠肺炎疫情持續。渣打銀行的中型企業脈搏調查顯示，超過一半的香港中型企業預期需時最少6至12個月才可從新冠疫情的打擊中復甦。相較於疫情前，不少企業更熱衷於轉型至靈活的營運模式及運用科技支持業務增長。

調查訪問了中國、香港、印度、馬來西亞及新加坡超過200間中型企業的決策者，有72%受訪者表示會優先透過提升營運靈活度和彈性支持業務增長。隨着一些市場逐步放寬封鎖限制，企業開始復甦，這些企業認為確保營運模式能抵禦衝擊較「利用科技與競爭對手區分」（63%） 和「向客戶提供更多增值方案」（61%）更重要。

在香港，受訪者亦認為「提升企業營運靈活度及彈性」（59%） 和「利用科技與競爭對手區分」（59%） 是兩大推動業務增長的優先工作，但他們同時表示有需要更關注風險（50%）。

68%本港受訪者每月收入最多跌5成

調查亦反映這些業務在新冠疫情下表現脆弱。六成一受訪者表示每月收入錄得20%至50%的跌幅，五成三受訪者認為需要最少6至12個月才可在疫情的影響中復甦及回復穩定營運。

香港受訪者的情況則略為悲觀，有六成八受訪者指每月收入跌20%至50%，五成半預期要6至12個月才可從疫情中復蘇，36%的受訪者更認為復甦期會長達12至24個月。