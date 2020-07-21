【投資攻略】安踏李寧V型反彈存疑　交銀薦呢間體品經銷商

疫情影響內地體育用品銷售，持續促銷亦對毛利造成負面影響，龍頭公司安踏（2020）和李寧（2331）衝至接近歷史高位後，股價近期失去動力。交銀國際分析師接受訪問時表示，市場對報復式消費的持續性存疑，令兩龍頭的股價回調，反推薦另一落後的內地運動服裝經銷商。

安踏體育（2020）於7月15日發布盈警，預期股東應佔溢利下跌不超過35％，若不計及合營公司虧損，則預期純利下跌不超過25％，主要由於四大原因，一是疫情影響收益上半年持平或下降不超5％；二是退貨、存貨回購以及零售折扣對安踏和Fila品牌的毛利率有負面影響；三是主動給予分銷商信貸彈性導致的應收賬款跌價撥備增加；四是新入職員工薪資和股權激勵費用攤銷造成的員工成本上升。

體育用品公司持續的折扣促銷活動，對毛利造成負面影響，單看線上渠道，查看各品牌的天貓官方旗艦店，安踏品牌最新在7月19至21日進行「滿398減110元」的促銷，Fila品牌同期則進行「疊加滿699減80元」，李寧（2331）品牌進行「疊券滿339減70元」，亦附有其他購物券和店鋪券優惠。

交銀呂浩江：市場質疑V型反彈持續性令股價回調

交銀國際消費行業研究主管呂浩江接受電話訪問時表示，安踏上半年純利的下跌幅度較預期為高，而據管理層的下半年指引，安踏品牌零售額由原本增長10％，下調至增長5至10%；Fila品牌銷售由增長超過30％，下調至增長20至30％，但基於品牌折扣率高，打折情況持續，庫存水平高於正常水平，他認為公司給予了較高的指引水平。

不過，安踏公布次季度其他品牌收入錄按年25至30％的正增長，是上半年營運表現亮點之一，呂浩江說，注意到安踏的DESCENTE品牌在高速增長，「類似Fila早期，開始找到品牌定位和客路」，但由於該品牌專注滑雪市場，從量的角度，料銷售貢獻不會太高。

呂浩江指出，李寧品牌５月銷售恢復增長。（資料圖片）

至於李寧未有公布次季營運表現，據他了解，李寧品牌於5月份銷售恢復增長，惟復甦勢頭較波動，而與安踏依靠副品牌Fila一樣，中國李寧表現亦強於主品牌，折扣率能維持9折以上。

寶勝國際受惠Nike、Adidas復甦動能更佳

安踏和李寧的股價在7月初曾升回接近歷史高位水平，呂浩江認為，市場預期疫情後會有報復式消費，品牌銷售出現V型反彈，但由於擔心V型反彈的持續性，令股價出現回調。他說，該行對兩股維持「買入」評級，安踏和李寧目標價分別為77元和27元，較現價只剩下約10％的上行空間。

他指出，該行較偏好今年股價落後的寶勝國際（3813），基於Nike和Adidas品牌今年亦大幅打折，可能吸引安踏和李寧消費者升級至兩品牌，上半年這兩個國際品牌的增長動能亦較安踏和李寧為佳。