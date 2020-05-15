【Bossini賣盤】夥李寧買祖業　羅正杰獨家回應︰本地品牌有得做

老牌港資平價服裝品牌 Bossini（堡獅龍，0592）易主，港人熟悉的「Polo衫」、悠閒T-Shirt及童裝，即將成為中國「體操王子」李寧旗下的產物！

堡獅龍公布，由李寧家族控股的非凡中國﹙8032﹚，與堡獅龍原本大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團，向現有大股東羅家聖收購其手持的66.6%堡獅龍股權，涉資僅4,662萬元，可謂「大平賣」。不過，堡獅龍業績近年走下坡，多度見紅，羅正杰接受《香港01》獨家訪問，親自回應買回祖業的因由。

Bossini公布，由非凡中國﹙8032﹚羅正杰合組財團，將向現有大股東收購其手持的66.6%堡獅龍股權。﹙資料圖片﹚

Bossini總部設於香港，由「紡織大王」羅定邦創立，於1987年開設首間實體店，在1993年於香港上市，在90年代為本港最大的服裝零售品牌，曾經以「平價」時裝風光一時。惟近年敵不過行業激烈競爭，業務自2018年開始連年虧損，未計今年疫情衝擊，截至去年12月底止中期虧損已達到9,000萬元，觸發是次低價「賣盤」。

Bossini目前大股東為羅定邦五子羅家聖，股權易手後，「新入主」的合組財團將由非凡中國及羅正杰分別持80%及20%權益。這個財團的背景來頭不少，非凡中國主席李寧透過同名品牌﹙8032﹚，在中國從事體育、生活及休閒消費品的開發、設計及銷售。至於持股兩成權益的羅正杰，則是羅定邦二子羅蜀凱之子，掌管家族旗艦羅氏集團，近年因成功活化荔枝角工廠區的D2 Place而為人所認識。

羅正杰掌管家族旗艦羅氏集團，近年因活化荔枝角工廠區的D2 Place而為人所認識。﹙資料圖片﹚

羅正杰：本地服裝品牌仍有得做

羅正杰接受《香港01》訪問時解釋因由，「雖然本地服裝品牌難做，但仍有得做，集團一直支持本地品牌發展，認為具創意的香港品牌值得繼續經營。」

問到是否繼承五叔手上的家族企業時，他無正面回應，僅指「最緊要有投資價值」。羅正杰又提到，與非凡中國合作「入主」Bossini，是基於看好李寧在活化品牌上的成績，期望可以借助對方經驗，幫助公司進行重新定位，「作為時裝品牌，必須不斷增加新元素及新構思，例如從前國內流行做特許經營，但整個生態已經改變，未來會加強發展網上銷售。」

集團通告提到，非凡中國將有能力扭轉財務表現並增強Bossini在中國市場的地位，並有意透過李寧廣泛的業務聯繫及據點，擴張bossini分銷網絡至中國其他城市，同時發展其中國電商業務。

集團通告提到，非凡中國有意透過李寧廣泛的業務聯繫及據點，擴張bossini分銷網絡至中國其他城市，同時發展其中國電商業務。﹙資料圖片﹚

本港市場規模細 難扶植自有品牌

港資時裝品牌日漸沒落，他嘆道，「家族從事服裝業多年，知道香港做零售好難，沒有地方、市場不夠大、供應鏈不足，以及香港人不欣賞本地品牌。」 他解釋，國外大都市要成功打造自家品牌，必須有逾千萬人口支持多樣化產業，有足夠空間培訓人才，再有國家級規模的市場作為後盾，例如Uniqlo於日本東京起家，先在東京開設大量門店，成功後再複製到日本其他城市，才足以打造一個國際品牌。

另外，他稱香港零售生態令品牌難有發展空間。「香港太細，所有商舖太密集，商場來來去去都只有幾個發展商，想減低成本自然會吸納大量生產的連鎖品牌，最後就會好似倒模咁，賣差唔多既野，令小品牌難以生存。」羅氏集團透過Fashion Farm Foundation（FFF）扶植香港時裝設計師，他期望，入主Bossini後，可以促成本地設計師與品牌有更多合作。

胡永匡認為，認為有買家願意接手經營Bossini，或可短期挽救公司業務，但長遠亦「鬥不過」國內品牌。﹙資料圖片﹚

分析：長遠「鬥不過」國內品牌

有李寧家族公司一起入主，為Bossini帶來業務合作的憧憬，公司股價今日亦一度飆升近倍，收市仍升約五成。

不過，Bossini能否轉虧為盈，仍具挑戰。招銀國際消費行業分析員胡永匡認為，集團經營利潤持續下跌，虧損嚴重，在疫情衝擊下更見困難，預期其現金流將大大減低，認為有買家願意接手經營，或可短期挽救公

司業務，但長遠亦「鬥不過」國內品牌。

他續稱，即使非凡中國入主，但有經濟轉差，加上品牌設計未有突破，只憑內地約190間實體店，短期無太大發展優勢。胡永匡提到，港資時裝品牌日漸沒落，在內地市場失去競爭力，主要因不敵國內電商發展、無法創造品牌或代言人效應、以及設計與質素未見改善。他估計，收購方李寧或計劃發展新品牌，因看中Bossini 在內地實體店網絡，於是作出收購。