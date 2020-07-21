六福上季整體同店銷售倒退71%　港澳市場跌76%

六福集團（0590）公布截至今年6月底首財季營運數據。整體同店銷售按年跌71%，其中黃金產品同店銷售跌67%，定價首飾同店銷售按年跌77%。

六福進一步指出，期內港澳市場同店銷售跌76%，黃金及定價首飾同店銷售，分別按年跌72%及81%。

內地業務方面，自營店同店銷售按年跌40%，當中黃金跌45%，定價首飾按年跌32%。品牌店方面，整體同店銷售跌19%，黃金及定價首倩分別按年跌28%及12%。

6月銷售已有改善

不過公司指出踏入6月後，香港及內地市場零售氣氛逐步改善，自營店整體同店銷售跌幅從4及5月份的76%，收窄至6月份的58%。

六福指出，踏入6月縱使澳門情況未有改善，但香港市場零售氣氛逐步改善，因此港澳市場同店銷售跌幅由4﹑5月的82%，收窄至52%。在整個季度，零售銷售額按年跌78%。

內地業務方面，季內大部份店舖已恢復營業，顧客購買意欲逐步回升而錄得較港澳市場少的跌幅。內地六福自營店按年跌40%，黃金產品及定價首飾產品的同店銷售增長，按年跌45%及32%。同店銷售從今年4﹑5月倒退43%，改善至倒退32%。

六福指出，與大部份店舖位於比較嚴重的華北及華中區的自營店相比，佔比約95%的六福品牌店，於季內同店銷售按年跌19%，其中黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別跌28%及12%，品牌店同店銷售由今年4﹑5月的倒跌22%，逐步改善至6月的負13%。

整體而言，包括自營店及品牌店，季內零售銷售額按年跌14%。

擬在內地增150間六福店舖

六福指出，截至6月底六福全球擁有178間自營店，以及1,879間品牌店，連同66家其他品牌，全球共有2,123間店舖。

六福表示，由於訪港內地旅客及零售氣氛恢復需時，在現財政年度減少5間香港店舖，但會尋找增加2間澳門店舖機遇，內地方面，目標淨增長增長不少於150間六福店舖，及50間新品店舖，主要為品牌店。