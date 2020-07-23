【財經講故佬】銀價飛升可等收成？　不要忘記白銀星期四慘案！

黃金與白銀這對貴金屬兄弟，再次成為投資者追捧對象。前者屢次突破2011年9月以來新高，後者則創下近7年高位。

黃金與白銀再次得寵，不外乎以下因素︰一方面研發醫療新冠肺炎疫苗多次傳出正面消息，觸發投資者對經濟復甦步伐加快，帶動兩者價格上揚。另一方面環球央行繼續大幅放水，在資金追逐下，黃金與白銀價格自然水漲船高。不過單論近日走勢，白銀表現肯定跑贏黃金，這當然與前者追落後有關。

但是銀價是否可以不斷升風破浪？適逢今日星期四，難免令人想起「白銀星期四」（Silver Thursday），一個與上世紀80年代美國享特兄弟因炒燶期銀而破產的故事。

比較白銀與黃金在過去1個月走勢，前者可謂跑贏「幾條街」。據現貨白銀每盎司最新報22.71元（美元‧下同），1月前白銀價格為17.9449美元，即在這短時間內，累計升幅近26.553%。期銀方面，亦在1個內累升25.9%至22.96元。

金價方面，現貨金每盎司最新報1,877.65元，與1個月前的1,761.17美元相比，約升6.6%。期貨每盎司報最高見1,877元，累升約升5.3%。

現貨黃金在過去1個月，累升逾6%。（資料圖片）

享特兄弟引發「白銀星期四」

白銀價格在過去1個月的表現，相信讓不少捧場客笑逐顏開，令人不禁想起1980年代，白銀在投資市場如日中天的時光。不過投資者為白銀價格勢如破竹而驚嘆時，剛巧今日是星期四，可以重溫當日享特兄弟，炒燶期銀而引發的「白銀星期四」故事，作為借鑑。

時間回到上世紀70年代初。當時的白銀現貨價亦是每盎司2元左右。享特兄弟看好白銀在工業市場上的價值及用途，希望從白銀期貨市場而獲利。為達到當中的目的，享特兄弟不斷透過不同的公司、又聯同沙特阿拉伯皇室以及其他白銀經紀商，控制數以億盎司計的白銀。

在1979年，享特兄弟二人已購入了除去政府儲備外，世界白銀總供應量的三分之一。白銀價格在1980年初，亦在享特兄弟的控制下，已由當年的每盎司6元急升至每盎司48.70元，升幅亦逾7倍。

面對銀價升幅猶如洪水猛獸，聯儲局、紐約商品期交所（COMEX）和商品期貨交易委員會（CFTC）出招齊齊出手，包括大幅提高期貨合約按金等措施，迫使亨特兄弟平倉。銀價在短短四天內下跌超過50%，其中在1980年3月27日，銀價跌穿10元，當日正是星期四。銀價暴挫，引發市場崩潰及恐慌，享特兄弟損手數以十億元計。

1988年，亨特兄弟因被裁定需要對操縱白銀市場的行爲負責，同時要賠償1.34億元。兄弟二人最後宣布破產及禁止再涉足商品市場交易。

聯儲局、紐約商品期交所（COMEX）和商品期貨交易委員會（CFTC）出招齊齊出手，迫使亨特兄弟平倉。（資料圖片）

白銀價格狂升 有機會升到25美元大位

在40年後的今日，白銀價格再展翅高飛，那麼會是一屨屨破關？或是出現高位難破而掉頭回落？獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，工業需求量的增加或是令到白銀價格上升的原因，認為白銀價格有機會升到每盎司25美元大位，認為可能在未來會有調整。他建議投資者如果未入貨，可以在等待銀價下降至每盎司21.1至21.5元才考慮入手。相反，已入貨的投資者可考慮沽貨先賺一輪。

艾德證券期貨投資策略總監文錦輝則表示，白銀價格近期大升，或受到白銀ETF帶動影響；認為如果投資者不是透過白銀價格做槓桿的話，對投資者的影響不大，但不太建議投資者輕易沽貨。他又預期銀價有機會升穿每盎司25元。

中美之間的摩擦增加，資金也回流到黃金作避險之用。（資料圖片）

政府放水兼市場避險 利好金價

另一邊廂，白銀「兄弟」黃金又如何？恒生銀行（0011）首席市場策略員溫灼培表示，近期金價大升，相信是基於美國及歐洲政府放水救市。他指，美國政府正打算準備再推出1萬億元的救經濟方案，並期望可以在今個月底出台，相信屆時聯儲局亦會配合此舉，或多買債。而在差不多的時間，歐洲亦都推出7,500億歐元的救經濟方案，放水救市。

除各國政府放水救市外，政治原因亦令金價大升。他指，鑑於昨日美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館，令到中美之間的摩擦增加，資金回流到黃金作避險之用。

他指出黃金首個目標位或有機會重回每盎司1,920元，則是2011年9 月的歷史高位。另外，他相信近期的白銀價格上升皆因工業需求量增加。