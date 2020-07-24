財經加零一．足本重溫｜疫情下訂單大減　廠商會：聖誕生意不樂觀

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時直播。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（23日）嘉賓是中華廠商會會長吳宏斌。

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吳宏斌出席節目時表示，受中美貿易磨擦、社會事件以及「新冠肺炎」疫情影響，廠商近年的訂單大幅減少，特別是疫情的影響下，令廠家做少近兩季生意，即使近日疲情有所舒緩，亦只是將存貨交付，因此對即將來到的聖誕節生意不感樂觀。

商界於中美之間「必然受影響」

他又指，大灣區概念非常好，商界充滿信心，但因疫情影響，令發展稍有放慢。提到中美貿易問題，他表示兩國之間並不是單純因貿易逆差而採取行動，是兩國國力有差異，美國認為中國將會超越美國，成為全球領導者，這情況美國一定會盡力與中國博奕。

他表示，中美關係轉差，商界「夾在中間必然受影響」，又笑言美國人的生意也不好做，「大家都知道，利潤低、數期長、要求多多，讓人又愛又恨。基本上也不是很想做他們的生意，兩國之間有這麼大的爭議和矛盾，不如想想其他地方，專心做好其他國家的生意。」