「兩桶油」向國家管網集團出售主要油氣管道資產　中石油逆市抽升

歷經7個多月的磋商，中石油﹙0857﹚和中石化﹙0386﹚就資產注入事項與國家石油天然氣管網集團有限公司（簡稱國家管網集團）初步達成一致。

受消息刺激，中石油一度升半成，現仍升2.85%至2.88元；中石化則逆市企穩，升0.29%。

中國石油發佈公吿稱，擬將所持有的主要油氣管道、部分儲氣庫、LNG 接收站及鋪底油氣等相關資產（包含所持公司股權）出售給國家管網集團，主要涉及所持中石油管道有限責任公司等12家合資公司股權、中國石油天然氣股份有限公司管道分公司等 8 家直屬獨立核算分支機構資產，而昆崙能源有限公司所屬管道資產並未涵蓋其中，雙方仍在協商。

是次交易的目標資產估值約2,687億元人民幣﹙下同﹚，中國石油將獲得國家管網集團29.9%股權及相應的現金對價。其中，1,495億元將以國家管網集團股權的方式支付，中石油將佔國家管網集團完成重組後股本的29.9%，剩餘部分則以現金支付，涉及1,192億元。

中國石化新的願景目標是打造世界領先潔淨能源化工公司。（視覺中國）

同日，中國石化也與國家管網集團簽訂協議，擬將所屬天然氣管道、原油管道相關公司的股權以471.13億元的價格轉讓以獲得後者增發的相應的註冊資本。

中國石化全資子公司中石化天然氣公司也在當日簽訂協議將所屬天然氣管道相關公司股權以415.09億元的價格轉讓以獲得國家管網集團增發的228.87億元註冊資本及186.21億元現金。同時中國石化控股子公司銷售公司則擬將所屬成品油管道資產以308.13億元的價格轉讓給國家管網集團。

在稍早前的7月21日 ，中國石化控股子公司中石化冠德已將下屬中國石化榆濟公司100%股權以32.20億元的價格轉讓給國家管網集團。

交易完成後，中國石化合計獲得526.54億現金，其主要的管道資產也將全部劃歸國家管網集團。