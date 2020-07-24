黃金白銀同創新高　德銀稱法定貨幣將成「過眼雲煙」

在全球新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，經濟遭遇重創之際，黃金和白銀的價格大漲，有分析稱，黃金是絕對貨幣對沖工具。

綜合媒體7月24日報道，近期，國際金價每盎司突破1,860美元，創9年新高。白銀價格也創出2016年9月以來新高。

有內媒引述資深貴金屬投資人士表示，近日白銀出現大漲行情，一方面是高企的金銀比之下，被黃金「大哥」逼出來的；另一方面，基本面傳來的白銀供給收縮的擔憂也助推了本輪上漲行情。

全球經濟的復甦預期仍存較大不確定，避險情緒升溫提升金價。（視覺中國）

值得注意的是，這輪白銀飆漲，同樣離不開投行的推波助瀾。近日摩根士丹利（Morgan Stanley）發布下半年投資展望報吿顯示，在黃金走強與寬鬆貨幣環境的帶動下，白銀價格將繼續走高，成為僅次於銅的第二大投資選擇。花旗銀行發布最新報吿認為，未來6個月至12個月內，白銀價格將到達25美元/盎司關口，在樂觀場景預期下，價格更有望挑戰30美元/盎司。

德意志銀行（Deutsche Bank）頂級策略師Jim Reid據報近日更表示，在貨幣的長期歷史中，法定貨幣將成「過眼雲煙」，黃金是絕對貨幣對沖工具。

Reid指出，在1860年到1971年間（即黃金系統轉為法定貨幣系統之時），黃金的實際價格下跌了75%，而原油和白銀的價格則下跌80%以上。從那時起，原油和白銀的實際價格只翻了一倍，還不到1860年的一半，而黃金卻漲了7倍，是1860年實際水平的兩倍。相比之下，自1971年以來，按實際總回報率計算，標普500指數上漲了22倍，自1860年以來上漲了4萬倍。儘管股票被央行積極「抽水」，黃金卻屢屢被貨幣權威打壓，所以黃金不得不與美聯儲「抗衡」了近40年。

Reid的結論是，黃金絕對是一種貨幣對沖工具。不僅如此，更重要的是，無論接下來的貨幣體系是什麼，黃金都是一種過渡性資產。