置富信託續租租金首錄負增長　趙宇：審慎物色收購以本地商場為主

置富產業信託（0778）公布截至今年6月底止半年業績，期內分派收入為4.89億元，按年減少3.1%。公司表示，鑑於未來環境仍然挑戰重重，決議派息比率為90%以增加現金儲備，每基金單位分派為22.60港仙，按年減少13.5%，年度化分派收益率為6.5%。

集團期內收益錄9.52億元，物業收入淨額為7.18億元，分別按年跌2.3%及4.1%，主要由於續租租金調升率錄得負增長、停車場收入減少以及因應對冠狀病毒疫情市況而增加的開支所致。

置富商場期內續租率為77%，物業組合出租率維持95%，集團表示，目前專注於挽留現有租戶，致力在續租租金調升率與出租率之間取得平衡，由於新訂租約之租金水平普遍向下，物業組合的續租租金調升率首次錄得負增長。

趙宇：因應租戶情況提供租金措施

置富行政總裁趙宇在電話會議表示，旗下商場5至6月人流有回升，但隨著7月爆發第三波疫情，為本地市況帶來不明朗因素。她表示，商場逾六成租戶為民生商戶，下半年約有27%租戶待續約，會因應租戶受疫情影響程度提供租金舒緩措施，以及度身訂造推廣計劃，並推出不同推廣活動，包括抽獎、現金券及外賣自取優惠等。

她又提到，預料於明年上半年在+WOO嘉湖二期進行翻新工程，集中品味生活及娛樂熱點等主題。而在目前低息環境下，集團會審慎物色收購項目，並以本地商場為主，冀帶來理想回報。