美股市場散戶大增　炒股如打機？

新冠肺疫情帶給美國社會最大的改變就是年輕人在家待的時間越來越多，很多人在免費在線交易的誘惑下進入股市。

綜合媒體7月27日報道，美國勞工部表示，截至7月18日當週，美國初請失業金人數從前一週的130.7萬增至經季節性因素調整後的141.6萬。不過卻出現散戶們對股票投資的需求更加旺盛的現象。

據中國媒體《環球網》報道，美國股市近期出現了一個奇異的景象，包括租車公司Hertz和連鎖百貨公司JC Penney在內的一批公司股價大幅上漲。它們有一個共同點：已經或者瀕臨破產。市場數據分析認為，抬升這些破產公司股價主要是散戶買家的趁低吸納。在疫情流行的大背景下，美股投資市場出現了散戶入市者大幅增加的「新情況」。

新冠肺炎疫情之下，美國失業率大增。圖為2020年3月，人們在拉斯維加斯的一站式職業中心排隊領取失業救濟金。（AP）

高盛通過調查發現，近幾個月來，來自小型交易的股票所佔的比例已經從3％上升至7%。

此外，據《新浪財經》周日（26日）報道，美股3月底以來一路復甦，散戶的狂熱湧入讓市場產生了巨大的變化，這要歸功於Robinhood（免費股票交易軟件）的簡單易用和體育網紅Dave Portnoy（「美國虎撲」Barstool Sports的創始人）每天的股票交易直播。

Robinhood讓從未接觸過交易的人們感到交易就像電子遊戲一樣。該款App操作體驗被設計成遊戲模式，當新客戶註冊時，它會首先提供約10美元的免費股票，並鼓勵通過推薦朋友加入獲得更多免費股票。這種顛覆傳統，將證券交易簡化為博彩性質方式，吸引了大批被手機遊戲陪伴長大的美國年輕人。

據《CNBC》引述紐交所總裁Stacey Cunningham日前表示，在美股近期創紀錄的反彈過程中，散戶扮演了很大一部分角色。她表示，「我很高興看到散戶參與市場，但我也擔心他們是否沒有利用信息，也不瞭解與之相關的風險。他們不明白市場是可以（漲跌）雙向發展的，而且漲跌是可以很快發生的。」